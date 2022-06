GEESTIG. Heeft mijn kind wel écht luizen? Antwerpse school stuurt beestje naar ouders als bewijs

Bij school De Sterrenkijker zaten de kinderen met de handen in het haar deze week. Er werd door de juffen en meesters dan ook gecontroleerd op luizen en neten. En die werden ook gevonden. Eén van de kinderen kreeg een brief mee naar huis met een wel heel vreemde bijlage. De leerkracht had er niet beter op gevonden zo’n krioelend beestje met doorzichtige tape aan de brief te bevestigen.