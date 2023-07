Geen nijpend magistratentekort bij Antwerps Hof van Beroep: “De wachttijd is gemiddeld 24 weken”

Bestuurder rijdt pas gegoten asfalt kapot op het Laar

Een opmerkelijk voorval op het Laar donderdag. Een dame reed nietsvermoedend over pas gegoten asfalt, terwijl arbeiders nog bezig waren de klus af te werken. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is onduidelijk, want de werken waren met verschillende signalisatieborden aangekondigd.