Geen nacht zonder aanslag in drugsmilieu: woning van broers F. in Merksem opnieuw onder vuur genomen

MerksemVolgens het Antwerpse parket is de woning van de boers Gianni en Giorgi F. in de Rietschoorvelden in Merksem zaterdagnacht opnieuw onder vuur genomen. De broers die in verschillende drugsdossiers genoemd worden, werden eind juni ook het doelwit van een aanslag.

Het gerucht over een nieuwe aanslag tegen de familie F. deed zondagmiddag de ronde op sociale media. Buurtbewoners vroegen aan elkaar of nog iemand ‘s nachts schoten had gehoord. Veel mensen gingen ervan uit dat de kogelinslagen in de woning van de familie F. dateerden van eind juni. Toen werd de gevel al onder vuur genomen.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Er is zondagmiddag een melding binnengekomen bij de politie van een schietincident aan Rietschoorvelden in Merksem. De feiten zouden zich zaterdagavond of nacht hebben afgespeeld. Er is een viertal kogelinslagen vastgesteld. Het pand was eerder al doelwit van gelijkaardige feiten. Het labo zal nog ter plaatse gaan voor een sporenonderzoek.”

De broers F. stonden dit voorjaar al terecht in een Sky ECC-dossier omdat zij privégegevens via een ziekenhuismedewerkster zouden hebben verkregen. De twee werden toen vrijgesproken omdat het niet vaststond dat de Sky ECC-accounts van de broers F. waren. Er lopen nog andere onderzoeken tegen hen. De twee broers werden tijdens hun vakantie in Turkije eveneens op een pak slaag getrakteerd door onbekenden.

