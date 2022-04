Géén ‘eeuwigdurende’ vergunning voor Antwerpse olieraffinaderij: “Roer moet om, wil Total nog toekomst hebben”

Antwerpen Achttien Oekraïense vluchtelin­gen slachtof­fer van huisjesmel­ke­rij: pand verzegeld

De politie heeft vrijdagochtend in een pand aan de Korte Leemstraat een groep Oekraïense vluchtelingen aangetroffen. Sommigen leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De politie startte een onderzoek naar huisjesmelkerij. De slachtoffers zijn overgebracht naar opvanglocatie De Tol in Deurne.

23 april