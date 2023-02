Geen budget voor een bruiloftplanner? Boek van Hemiksemse Joyce (34) leert je de kneepjes van het vak

HemiksemEen bruiloft plannen, er komt een heleboel bij kijken. Niemand die dat beter weet dan weddingplanner Joyce Denie (34) uit Hemiksem. “Een trouwfeest plannen is tot wel 30% duurder geworden”, en dus schreef ze een boek met tips en tricks voor koppels die de mooiste dag van hun leven liever zelf organiseren. Wij krijgen alvast een voorproefje: “Trouwen in het buitenland? Populair, maar zo'n verschil in organisatie.”

‘The Wedding Planner’: het lijvige boek van Joyce Denie onthuld alle geheimen en valkuilen die gepaard gaan met het plannen van een huwelijksfeest. Met haar luxe event- en weddingplanning studio ‘Joyeux Weddings’ organiseert ze al meer dan een decennium huwelijksfeesten voor koppels: “Of het boek tegen mijn eigen winkel gaat? Helemaal niet!”, lacht ze. “Ik heb intussen wel geleerd dat voor elk koppel de prioriteiten anders liggen als het om een bruiloft gaat. Sommigen willen een dure fotograaf voor de perfecte foto, anderen steken hun budget dan weer liever in catering. En dan zijn er diegenen die het helemaal zelf willen plannen omdat er geen budget is voor een weddingplanner. Het is voor deze mensen dat het boek een nuttige handleiding kan zijn.”

Quote Koppels dragen het duurzame aspect van een feest steeds hoger in het vaandel Joyce Denie

Het boek is opgemaakt als een tijdslijn zodat koppels het op tijd en stond kunnen raadplegen: “Koppels zijn gemiddeld één jaar verloofd, al kan dat tegenwoordig iets langer zijn. Het plannen brengt veel stress met zich mee: de catering, de ring kiezen, de perfecte jurk,... je moet er op tijd aan beginnen. Dit is overigens kennis die mensen niet in hun leven kunnen opdoen, want trouwen doen ze maar één keer. Of toch liefst zo weinig mogelijk.”

Volledig scherm The Wedding Plan van Joyce Denie. © RV

Met twaalf jaar ervaring in de branche merkt Denie nieuwe trends: “Ik ben me meer aan het specialiseren in huwelijksfeesten in het buitenland, aangezien dat fel opgekomen is na de coronacrisis. Tien jaar geleden werd dat een pak minder gedaan, en dan was het ‘Instagramwaardige’ van die feesten niet zo belangrijk. Een buitenlands trouwfeest organiseren vergt een compleet andere aanpak, en zonder dat het per se extravagante feesten zijn, brengt dat natuurlijk ook een prijskaartje met zich mee. Het aantal gasten loopt vaak op tot zo’n 50, terwijl dat in het thuisland gemakkelijk tot 150 gasten kan gaan.”

Minder voor de kerk

De Hemiksemse weddingplanner zal binnenkort zelf wel beroep kunnen doen op haar boek: “In september trouw ik zelf. Ik heb gemerkt dat ik mijn expertise kan opschrijven, maar de ervaring als bruid krijg je niet neergepend. Iedereen maakt die dag en de weg ernaartoe op een andere manier mee. Sommige dingen veranderen nooit: de meeste bruiden kiezen nog voor een witte jurk, al is dat tegenwoordig vaak zonder sluier. Wel zijn vrijzinnige ceremonies aan het opkomen. Mijn laatste koppel dat voor de kerk trouwde is van 2019 geleden. Ook dragen verloofden het duurzame aspect steeds hoger in het vaandel.”

‘The Wedding Plan’ kost 27,5 euro en is via hier te bestellen.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.