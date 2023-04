Gedaan met lachen voor de ‘Koning van het lachgas’: “Hij wilde snel geld verdienen zonder zich te bekommeren om de effecten”

Oud-rec­tor en professo­ren van UAntwerpen schrijven boek over kunst op de campus: “Op andere universi­tei­ten heb ik niet vaak kunst gezien”

Wie aan de Universiteit Antwerpen heeft gestudeerd, herinnert zich misschien nog de ruimtevaarder ‘Big Astro’ van Paul Van Hoeydonck in blok C, of de ‘vliegende bordjes’ aan de gevel van Ten Prinsenhove. Met het boek ‘De roeping van kunst’ willen oud-rector Jean Van Houtte, professor emerita Helma De Smedt en Barbara Segaert van UCSIA kunst op de voormalige UFSIA-campus in de kijker zetten, waar vorig jaar nog een stevige brand woedde. “De Stadscampus is geen museum, maar kunst is wel algemeen menselijk.”