GAS-boete voor lachgas: chauffeur onder invloed gaat tekeer op auto van andere bestuurder

Wilrijk/'s-Hertogenbosch Wilrijks hospitali­ty bedrijf krijgt prestigieu­ze Certifica­te of Excellence van Eventplan­ner

The Frontline Company uit Wilrijk, dat hospitality personeel levert voor verschillende soorten evenementen, mag voortaan het ‘Certificate of Excellence’ van Eventplanner uitdragen. Het bedrijf kreeg het certificaat op woensdag 9 november uitgereikt tijdens Festivak, een beurs voor de evenementensector in het Nederlandse ’s-Hertogenbosch. “Dit is de verdienste van het ganse team”, klinkt het.

