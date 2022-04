Fusie havens van Antwerpen en Zeebrugge officieel: “Vandaag schrijven we geschiedenis”

De nieuwe raad van bestuur wordt voorgezeten door de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder. Vicevoorzitter van de raad van bestuur is Brugs burgemeester Dirk De fauw. “Vandaag schrijven we geschiedenis”, zegt De Ridder. “Port of Antwerp-Bruges gaat een mooie toekomst tegemoet als dé economische motor van Vlaanderen.”

Containertrafiek

De Antwerpse haven heeft er geen al te beste periode opzitten. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat de containertrafiek in het eerste kwartaal van dit jaar met 11,6% daalde tegenover vorig jaar. De containerlijnvaart was al behoorlijk ontregeld door de coronapandemie maar ook de oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de haven. Of de problemen rond containercapaciteit in de haven snel verholpen zullen zijn met deze fusie, is maar zeer de vraag. Antwerpen is op containervlak wereldwijd de nummer 14, Zeebrugge staat niet in de top vijftig.