Frontale botsing tussen speedboten op Schelde: achttien gewonden

Een Nederlands bedrijf had vrijdag een teambuildingactivteit op het programma staan met onder meer een uitstap op de Schelde. Verspreid over twee speedbootjes zaten een twintigtal personen. Kort na 18 uur liep het echter fout. “Om een nog onduidelijke reden zijn de twee bootjes tegen elkaar gevaren en zijn de twintig opvarenden in het water beland”, zegt Kristof Geens van de Brandweer Zone Antwerpen. “We waren als brandweer vrij snel ter plaatse, maar vooral de eerste zorgen van de Waterbus mag onderstreept worden. Die was in de buurt en heeft meteen ingegrepen en de eerste drenkelingen uit het water gehaald.”

Linkeroever

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Het Steen. De gewonde opvarenden werden meteen naar Linkeroever gebracht. Daar werd door de hulpdiensten een veldhospitaal opgericht. “Alle gewonden kregen daar de eerste zorgen toegediend”, zegt Kristof Geens. “Later zijn ze dan afhankelijk van de ernst van de verwondingen overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de regio. Het ging uiteindelijk om achttien gewonden waarvan vijftien met lichtere kwetsuren en drie met iets zwaardere verwondingen die extra zorgen nodig hadden.” Getuige Zafora zat op de Waterbus die de eerste drenkelingen uit het water heeft gehaald. “We zagen plots mensen in het water, anderen zaten op het bootje. De kapitein had meteen door wat er gaande was en keerde meteen om. Als hij niet zo alert had gereageerd, waren er doden gevallen.” Volgens de getuige had iedereen een zwemvest aan en was er op geen enkel moment paniek. “Meteen kwam hulpverlening aan boord op gang. We hebben de mensen op de boot geholpen en de duikers van de brandweer waren er heel snel om de twee laatste drenkelingen uit het water te halen.”

Onderkoeling

De brandweer benadrukt vooral het snelle ingrijpen van de Waterbus belangrijk was. “Rond deze tijd van het jaar is het water nog altijd koud en zeker in de Schelde. Bovendien is er daar ook nog eens harde stroming. Onlangs hadden we nog een vrij grote oefening op het water met veel drenkelingen en dan zie je toch dat zo’n oefening van belang is want nu was het pure realiteit.” De precieze oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

Volledig scherm Ooggetuige Zafora zat op de watertaxi die meerdere drenkelingen uit het water redde. © Patrick Lefelon

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. © Marc De Roeck