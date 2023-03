Frituurbaas N°1 en stalker van Ilse De Meulemeester ook in beroep veroordeeld voor miljoenenfraude en witwassen

“Als ze me niet hadden opgeraapt, had ik dood kunnen zijn”: Ronny (57) vertelt hoe hij slachtof­fer werd van vechtpar­tij op De Coninck­plein

Ronny Tiest (57) zit nu al bijna een jaar thuis en heeft er zo’n beetje genoeg van. Helaas is hij nog niet helemaal hersteld van wat hem acht maanden geleden overkwam. Hij wilde de dag rustig afsluiten met een koffietje op café en dan naar huis gaan. In de plaats werd hij wakker in het Stuivenbergziekenhuis. “Ze hechtten enkele wonden op mijn been en klaar. Pas in het AZ Klina zagen ze dat ik een gat in m’n hoofd had en er bloed en vocht in m’n hersenen zaten.”