Frituurbaas heropent meteen na aanslag: “Niks met drugsmilieu te maken”

De brandweer en politie kregen een oproep omstreeks 3 uur. “Er is melding van schade aan een frituur ter plaatse. De oproepers spreken van een luide knal”, bevestigt Willem Migom van politiezone Antwerpen. Er vielen geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. De politie stelde een perimeter in. Aan de voorgevel van de frituur is ernstige brandschade te zien. De voordeur is volledig vernield. Er lagen stukjes jerrycan verspreid over de vloer.

Onderzoek

Frituur Kiosk is mede-eigendom van de Antwerpse drugscrimineel Maati K. die zakelijke banden heeft met één van de kopstukken van het drugsmilieu Abdelilah El M., bijgenaamd ‘Black’. Hij is vorige week gearresteerd in de Turkse stad Istanbul en moet in België nog acht jaar cel uitzitten. In 2018 werd al een andere frituur in Deurne van Maati K. met een machinegeweer onder vuur genomen. De echtgenote van ‘Black’ had aandelen in dat frituur.