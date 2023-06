Friendship aan het MAS zoekt nieuwe kapitein

Wist je dat ... in de Paardekens­gang piepkleine arbeiders­huis­jes staan?

De huisjes in de verborgen Paardekensgang, dat in de volksmond de nog beter bekkende naam ‘de Peerdenpoort’ kreeg, zijn momenteel voornamelijk verhuurd als Airbnb. Wist je dat in de piepkleine huisjes vroeger arbeiders woonden?