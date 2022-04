Franse buschauffeur van dodelijk ongeval op E19 aangehouden

De 35-jarige Franse buschauffeur die afgelopen zondag op de E19 een dodelijk ongeval veroorzaakte is officieel aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Eerder werd al bevestigd dat de man een positieve speekseltest had afgelegd. Vrijdag zal hij voor de raadkamer verschijnen.

Het bewuste ongeval gebeurde zondagochtend, rond 11.45 uur. Een bus van de Franse firma BlaBlaCar was van de baan afgeweken, rechts tegen een betonnen vangrail gereden en daarna links uitgeweken. Nadien reed het voertuig aan de andere kant ook tegen de vangrail, waarna het kantelde. “De chauffeur geraakte lichtgewond. Hij bleek onder invloed van drugs. Dat werd bevestigd door een positieve speekseltest. Zijn rijbewijs is onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De man werd gearresteerd en wordt in de loop van de dag door de politiediensten verhoord”, vertelde Lieselotte Claessens van het parket de bewuste dag.

Twee mensen kwamen bij het accident om het leven. Het gaat om de Colombiaanse Andres Felipe Rodriguez (28) en een 17-jarige Française. In totaal zaten er 30 buitenlandse reizigers op de bus. Ze waren allemaal tussen de 16 en 39 jaar. Het gaat om 17 Fransen, 3 Amerikanen, 2 Duitsers, 2 Colombianen, 2 Mexicanen, 2 Canadezen, een Italiaan en een Kroaat.

Onopzettelijke doding

“Er zijn op dit moment in totaal nog 13 mensen opgenomen in verschillende ziekenhuizen in de ruime regio,” aldus Kristof Aerts van het parket. “Vijf van hen verkeren nog steeds in levensgevaar, vijf hebben zware verwondingen. Drie anderen, onder wie de chauffeur, geraakten lichtgewond.”

Vandaag is de chauffeur, die dus mogelijk onder invloed van drugs was op het moment van het onderzoek, officieel aangehouden door de onderzoeksrechter. De feiten waarvoor hij zich mogelijk zal moeten verantwoorden zijn gekwalificeerd als onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig. Vrijdag beslist de raadkamer of hij aangehouden blijft en of zijn zaak voor de rechtbank zal verschijnen.

LEES OOK