Frank Craeybeckxlaan krijgt na meer dan 20 jaar opnieuw een feestmarkt: “Op 10 juli viert heel Deurne feest!”

Deurnenaars denken nog geregeld nostalgisch terug aan de iconische feestmarkten van de Frank Craeybeckxlaan. “Geregeld zien we in de Facebookgroepen ‘Oud Deurne in Beeld’ en ‘Deurne Spreekt’ oude beelden opduiken van de Feestmarkt in ons centrum, voornamelijk de Frank Craeybeckxlaan. Er was toen een zeer actieve handelaarsvereniging die dat succesvol trok. Met de wissel van de generaties en de komst van de webshops zijn die winkels helaas verdwenen en zo ook de handelaarsvereniging”, weet Alain Hoeckx voorzitter van de huidige winkeliersvereniging Deurne Centrum.

Centrumgevoel

“We zijn dan ook ontzettend trots dat we na meer dan 20 jaar terug een centrumgevoel gaan creëren. Met de openluchtrommelmarkt aan de Gallifortlei en een attractiepark met springkastelen op de parking van het Koninklijk Atheneum Deurne, verbinden we het centrum tot aan de Frank Craeybeckxlaan. De koers sjeest ook nog eens door heel het district... het gaat een dag worden om nooit te vergeten!”, vertelt Hoeckx enthousiast.

Ook districtsschepen Philip Van Acker is opgetogen over deze nieuwe markt. “Deurne heeft een lange traditie van feestmarkten en braderijen. Het doet me dan ook enorm plezier dat we deze traditie nieuw leven kunnen inblazen. Deurne is een gezellig district dat ontzettend veel te bieden heeft en met een feestmarkt zetten we dat nog eens extra in de verf. Bovendien gaan we vanuit het district de bezoekers die dag extra verwennen met muziek van eigen bodem. De koers, de feestmarkt, de rommelmarkt, springkastelen en swingen op toffe muziek, op 10 juli viert heel Deurne feest!”, legt hij uit.

30-tal kramen

De Frank Craeybeckxlaan zal gevuld zijn met een 30-tal kramen van aan de Van den Borre tot aan de parking van de Lidl. “Het is niet meteen de grootste markt maar het beloofd een gezellige markt te worden. Uiteraard kan bij succes het aantal kramen met de jaren nog verder groeien. Vanuit de winkeliersvereniging zorgen we vertier in de vorm van straattheater”, legt Hoeckx uit.

Volledig scherm Een nostalgisch beeld van de feestmarkt van vroeger in Deurne. © rv