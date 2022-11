Foutparkeerder kan takeling nipt vermijden: “Hij krijgt wel enkele honderden euro’s aan boetes”

Antwerpen IN BEELD. Duizenden kinderen palmen het centrum van Antwerpen in om Sinter­klaas te ontvangen: “De beste editie tot nu toe”

Aan de Antwerpse Scheldekaaien is Sinterklaas zaterdagmiddag 12 november met zijn stoomboot gearriveerd vanuit Spanje. De Sint werd er ontvangen door zijn goede vriend Bart Peeters en door Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), maar het waren vooral de verklede kindjes die de show stalen. Wij volgden de intrede vanop de eerste rij: “Een Nintendo Switch of een step? Een wortel is ook al goed!”

