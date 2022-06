Foutparkeerder geeft vals rijbewijs aan politie

Antwerpen/Schoten Van Tsjernobyl tot arctische fjorden: Antwerps fotograaf schiet prachtbeel­den op unieke plekken

Natuurfotograaf en ontdekkingsreiziger Christian Clauwers (39) trekt op expeditie de hele wereld rond. Terwijl hij in oktober nog zijn leven waagde in de kernreactoren van Tsjernobyl, mocht hij in mei meevaren op het nieuwe Belgische onderzoeksschip de RV Belgica met een internationale groep wetenschappers in de Middellandse Zee. Die avonturen leiden tot ongelofelijke verhalen én uiteraard topshots, waarvan wij enkele exclusief mogen tonen.

13 juni