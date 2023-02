Fotomuseum pakt uit met niet één maar dríe nieuwe expo’s

Ndiritu

In de tentoonstelling ‘Grace Ndiritu Reimagines the FOMU Collection’ stelt de Brits-Keniaanse kunstenaar Grace Ndiritu een nieuw fotografisch universum samen waarin ze schilderkunst, textiel en interieurontwerp integreert, geïnspireerd door de vrouwelijke kunstenaars O’Keeffe, Modotti en Albers. Het is een radicale en holistische herinterpretatie van de klassieke collectietentoonstelling.

Meiselas

De Amerikaanse Susan Meiselas vestigt haar aandacht in ‘Mediations’ dan weer op minderheden en conflicten die vaak over het hoofd gezien worden. Tot op vandaag streeft ze naar direct contact en dialoog met de mensen die ze portretteert. Haar aanpak is gericht op samenwerking en omvat ook het perspectief van de mensen die ze fotografeert.

Bonajo

Melanie Bonajo vertegenwoordigde Nederland vorig jaar op de Biënnale van Venetië met de video-installatie ‘When the body Says Yes’. Nu staat Bonajo met hetzelfde werk in het FoMu. De kunstenaar brengt een groep internationale genderqueere mensen samen, waaronder velen met een biculturele identiteit. Het resultaat is een collectieve betovering in de vorm van een genotspositief kamp waar ‘skinship’ of ‘huidschap’ gevierd wordt.

Meer info fomu.be.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.