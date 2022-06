Foto-expo toont lokale beroepen en sociale klassen in Antwerpse Voetgangerstunnel

Antwerpen/Schilde Gewezen politicus (N-VA) in beroep veroor­deeld tot 3 jaar cel met uitstel voor aanranding vriendin

Mats G. (27), gewezen gemeenteraadslid in Schilde, is in beroep veroordeeld tot 3 jaar voorwaardelijke celstraf voor de aanranding van een vriendin. Mats G. hoeft niet naar de cel als hij zich laat behandelen voor zijn drank- en cocaïneverslaving. In eerste aanleg had hij nog 3 jaar effectieve celstraf gekregen.

31 mei