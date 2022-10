Fornuisgate: Van der Paal vangt ook in cassatie bot in procedure tegen journalisten

AntwerpenHet Hof van Cassatie heeft dinsdag het cassatieberoep verworpen dat projectontwikkelaar Erik Van der Paal had ingesteld tegen het arrest van het Antwerpse hof van beroep in Van der Paals procedure tegen Apache-hoofdredacteur Karl van den Broeck en -journalist Stef Arends. Het hof van beroep had Van der Paals beroep tegen de vrijspraak van beide journalisten afgewezen en de projectontwikkelaar veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 5.000 aan elk van beiden.

Van der Paal organiseerde op 20 oktober 2017 een verjaardagsdiner in ‘t Fornuis in Antwerpen. Journalist Stef Arends had een fiets met een verborgen camera tegenover de ingang geplaatst en filmde zelf ook met een camerabril de aankomst van de genodigden aan het restaurant. Verschillende leden van het toenmalige Antwerpse stadsbestuur maakten hun opwachting, onder wie ook burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De beelden werden enkele weken later gepubliceerd bij het dossier “De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever”. Van der Paal, die met zijn Land Invest Group destijds actief was in enkele grote Antwerpse bouwdossiers, diende klacht met burgerlijke partijstelling in tegen Apache. Hij vond dat hij geen publiek figuur was op het moment van de feiten en dat het om een privéfeest ging, waardoor Apache niet het recht had om heimelijk te filmen en die beelden te koppelen aan beweringen rond belangenvermenging.

Privacywet

Het openbaar ministerie vond niet dat de privacywet werd overtreden en vond evenmin dat er sprake was van belaging. Het had daarom zelf de vrijspraak gevorderd. Ook de correctionele rechtbank vond in januari 2021 niet dat hoofdredacteur Karl van den Broeck en Stef Arends zich schuldig hadden gemaakt aan de tenlasteleggingen en sprak hen vrij.

Erik Van der Paal ging in beroep. Het openbaar ministerie deed dat niet, waardoor het hof van beroep enkel nog op burgerrechtelijk vlak kon oordelen. Het hof vond niet dat de twee journalisten in de fout waren gegaan, maar meende wel dat de projectontwikkelaar enkel en alleen beroep had aangetekend om Apache “dermate (financieel) te vermurwen dat het zou ophouden met verdere berichtgeving over hem”. Het hof verwees daarvoor ook naar alle andere procedures die Van der Paal al tegen de nieuwssite had aangespannen.

Schadevergoeding

Het hof vond dat de projectontwikkelaar in de fout was gegaan door hoger beroep aan te tekenen, waardoor de journalisten in hun professionele werking werden belemmerd en hun goede naam opnieuw onterecht werd aangeklaagd. Van der Paal werd daarom veroordeeld tot het betalen van in totaal 10.000 euro schadevergoeding.

De projectontwikkelaar stapte daarop naar het Hof van Cassatie maar dat zag dinsdag geen enkele reden om het arrest van het Antwerpse hof van beroep te verbreken.

