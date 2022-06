Foorkramers Sinksenfoor in de wolken met opkomst: “20 procent meer omzet dan normaal”

Een glimlach tot achter zijn oren. Jean-François Vlasselaerts van de foornijveraars kan zijn vreugde niet verstoppen wanneer we hem vragen om een terugblik op het eerste weekend Sinksenfoor in op Spoor Oost, na twee verloren coronajaren. “De mensen hebben de Sinkensfoor duidelijk gemist, ze zijn – écht waar – massaal gekomen”, glundert Vlasselaerts. “Je merkte het zaterdag, op de openingsdag, al. Om 14u gingen we open en toen al zag het hier zwart van het volk. Normaal komen de mensen druppelsgewijs binnen en begint de drukte pas tegen 17u. We schatten dat we zaterdag 20 procent meer omzet hebben gedraaid in vergelijking met openingsdagen uit het verleden.”