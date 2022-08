Fluxys wil ammoniakterminal bouwen in Antwerpse haven

Fluxys wil van België een in- en doorvoerplatform van groene ammoniak maken in Europa door een ammoniakterminal te bouwen in de Antwerpse haven. Het slaat daarvoor de handen in elkaar met de logistieke experten Advario en Stolthaven. De terminal zou in opslag en transport via spoor, weg, schip of leidingen rechtstreeks naar bedrijven kunnen voorzien. Een bijkomende installatie zou de ammoniak ook weer kunnen omzetten in waterstof.