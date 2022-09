Fluisterende bomen, rinkelende ijsblokjes en dansend water: De Grote Schijn wordt weer magische tocht

Dansend water

De bedenkers werkten voor deze vierde editie rond het thema ‘vrijheid en beweging’. Tijdens de wandeling ontdek je bijvoorbeeld een schouwspel aan felle en wisselende kleuren op het gebladerte van de bomen of een metershoge geiser die zich een weg baant uit de ondergrond. Piet Winten is ingenieur, producer en bezieler van De Grote Schijn: “Eigenlijk verklap ik niet graag de technieken die we gebruiken, want dat neemt toch wat weg van de magie. Maar mijn eigen favoriete scène is die van het ‘dansende water’. Wat je ervaart als bezoeker: water dat lijkt stil te staan en nadien tegen de richting loopt. Door middel van trillingen creëren we een spiraalvormige waterstraal. Die spiraalvorming is niet te zien met het blote oog, behalve wanneer je er licht met een bepaalde frequentie op projecteert. Dan lijkt het alsof het water stilstaat. Verhoog je de frequentie, dan loopt de spiraal naar boven en andersom. Het resultaat is een ballet van waterstralen.”