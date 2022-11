“Flash” regelt drugstranport van 1,4 ton cocaïne vanuit gevangenis

AntwerpenHet openbaar ministerie heeft dinsdag celstraffen tot zes jaar en boetes tot 24.000 euro gevorderd voor vijf beklaagden die een partij van 1,4 ton cocaïne wilden uithalen. De drugs waren echter al in beslag genomen in Nederland. Hoofdverdachte is Antwerpenaar Yannick W., bijgenaamd “Flash”.

In de haven van Rotterdam werd op 29 september 2021 een partij van 1.449 kilo cocaïne aangetroffen in een container. De drugs zaten verborgen in een lading turf, die bestemd was voor een firma in Sint-Jans-Molenbeek. De container werd onder observatie geplaatst. Een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat haalde hem op 4 oktober 2021 op. De chauffeur reed ermee naar Halle om daarna rechtsomkeer te maken.

De politie besloot daarop om de vrachtwagen tegen te houden voor controle. De chauffeur verklaarde dat hij reed voor beklaagde Faycel O. Hij had van hem en van een zekere ‘Api’ een iPhone gekregen waarmee hij foto’s moest maken van de container en de verzegeling. Die foto’s moest hij doorsturen naar een zekere ‘Michael’, de baas van Faycel en Api. Vervolgens kreeg hij instructies om naar een loods in Halle-Zoersel te rijden. Daar hadden Marokkaanse jongens enkele zakken uit de container gehaald, waarna hij terug naar Nederland moest rijden.

De politie reed daarop naar de loods en trof daar Bob B. aan. Hij verklaarde spontaan dat Jan M. hem gevraagd had of zijn loods gebruikt kon worden om goederen over te laden. Bob B. had daarmee ingestemd, maar toen de vrachtwagen arriveerde, merkte hij dat er iets niet klopte. Hij ontving ingesproken instructies van een zekere ‘Mallamore’ die hem opdroeg om foto’s en filmpjes te maken van het overladen van de goederen.

Elektronisch toezicht

De stem van Mallamore werd herkend als deze van Yannick W., die toen onder elektronisch toezicht stond. In een gsm, die nog in zijn cel in de gevangenis was aangetroffen, stonden gesprekken over het regelen van een uithaling eind 2021. Yannick W., beter gekend als “Flash”, was eind 2020 gearresteerd op Mallorca en overgeleverd aan het Antwerpse gerecht.

Yannick W. was volgens de procureur de coördinator van het transport. Mohammed O.L. werd door de vrachtwagenchauffeur geïdentificeerd als ‘Api’. Hij had samen met Faycel O. een transportfirma en zij hadden de chauffeur gerekruteerd. Jan M. had via Bob B. een loods geregeld. Het openbaar ministerie vorderde voor Yannick W. zes jaar cel. Voor Faycel O. en Mohammed O.L. werd dertig maanden cel geëist. Voor Jan M. en Bob B. respectievelijk twee en drie jaar cel.

De advocaten van Yannick W. vonden dat er nog veel vragen onbeantwoord bleven. “Wie zijn de grote mannen in dit dossier? Niet onze cliënt, want zijn rol was eerder beperkt. Wie is ‘Michael’? Wie zijn de Marokkaanse jongens die de zakken uit de container haalden? Er zijn nog veel losse eindjes en de procureur bedeelt onze cliënt een grotere rol toe dan hij verdient”, zegden advocaten Jorgen van Laer en Kris Luyckx.

Mohammed O.L. ontkende iedere betrokkenheid bij de zaak. “Het enige belastende element tegen hem is de verklaring van die chauffeur, die vreemd genoeg niet mee vervolgd wordt. Ik vraag de rechtbank om hem op zitting te verhoren of om hem minstens niet zomaar op zijn woord te geloven”, stelde advocate Sanne De Clerck.

Ook Bob B. vroeg de vrijspraak. De man verklaarde dat hij op voorhand niet op de hoogte was. Pas toen hij instructies van Yannick W. kreeg, besefte hij wat er gaande was en toen durfde hij niet te weigeren. Zijn advocaat pleitte de onweerstaanbare dwang. Faycel O. en Jan M. lieten verstek gaan op het proces.

Vonnis op 12 december.

