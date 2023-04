Fixkes, Sam Gooris en DJ F.R.A.N.K. op elfde editie Slorarock

Stad en Kind & Samenle­ving vzw organise­ren inspiratie­dag toeganke­lij­ke publieke ruimte voor jeugd

Op woensdag 26 april organiseren stad Antwerpen en Kind & Samenleving vzw de inspiratiedag ‘Integraal Toegankelijke Publieke Ruimte voor Jeugd’ met infosessies en workshops over het thema. Deelnemers en deskundigen uit het werkveld denken samen na over hoe publieke ruimte voor alle jeugd integraal toegankelijk kan worden gemaakt, en wat daarvoor nodig is.