Finse producer Jimi Tenor brengt ingetogen beats naar Sint-Joriskerk: “Cultheld uit de jaren negentig”

Antwerpen/Borgerhout/Berchem/Deurne Groen verontwaar­digd over halvering trams tussen station Berchem en Eksterlaar: “Zoveelste afbouw openbaar vervoer”

De Lijn had op een infovergadering over de nieuwe keerlus Boekenberglei – Drakenhoflaan – Gitschotellei slecht nieuws. De keerlus Eksterlaar in Deurne-Zuid zal in de loop van dit najaar definitief worden afgesloten. De sporen verkeren in te slechte staat. “Dat betekent een halvering van de dienstverlening tussen het station van Berchem en Eksterlaar”, zegt een verontwaardigde Marij Preneel (Groen), districtsburgemeester van Borgerhout.

6 oktober