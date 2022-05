Finalist Mister Gay Belgium weet waarvoor hij vecht: “In mijn geboorteland kan ik voor 20 jaar in de cel vliegen”

Dinesh is de enige finalist van Mister Gay Belgium uit de stad Antwerpen. “Extra leuk is dat ik dan nog als niet-blanke mijn stad kan vertegenwoordigen”, vertelt hij in behoorlijk vlot Nederlands. Hij kwam pas vier jaar geleden naar België om Communicatiewetenschappen te studeren. “Taal is ontzettend belangrijk om te kunnen integreren.”

Leraar op PIVA

Opmerkelijk is dat Dinesh zijn land van origine liever niet vernoemt. “Ik ben uit de kast gekomen op mijn 18de. De jaren nadien heb ik veel stress gehad, was ik bang om opgepakt te worden. Toch wil ik deze zomer mijn familie bezoeken. Ik wil mijn toekomst in België uitbouwen. Intussen ben ik leraar Engels op PIVA in Antwerpen. Maar ook een carrière in de media - ik was journalist in mijn geboorteland - of de politiek zegt me wel iets.”