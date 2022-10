Filosofie en klimaat hand in hand op tweede Klimaatfestival: “De klimaatcrisis zorgt voor chaos en verwarring”

Filosofische vragen

“De klimaatcrisis is niet enkel een wetenschappelijke of technologische crisis, maar ook een culturele en sociale crisis”, benadrukt Maïté. “Het gaat over hoe we ons gedragen en over hoe we ons verhouden tot andere mensen en de wereld. Dat zijn bij uitstek filosofische vragen die een plaats moeten krijgen in het klimaatdebat. Wie bieden een platform voor dat soort vragen.”