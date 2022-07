Film kijken in openlucht: het kan in Wilrijk weer vanaf 3 augustus

WilrijkEen blockbuster als ‘Rocketman’ of een intieme film als ‘The Worst Person in the World’: net als vorig jaar kun je in augustus en september in tien Wilrijkse straten een filmavond meepakken. Die start telkens om 21 uur.

Buurtbouwers lanceerde dit voorjaar een nieuwe oproep aan Wilrijkenaren om hun straat in te schrijven voor een avond openluchtcinema. Ook nu mag het resultaat er zijn. Het filmaanbod is zeer divers, de straten zijn verdeeld over alle wijken van het district. De toegang is gratis en je hoeft niet in de straat te wonen.

“We gaan voor filmbeleving dichtbij huis”, zegt districtsschepen van Cultuur Hans Ides (CD&V). “We mikken zowel op jongere als op oudere kijkers.”

Jaarmarkt

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) spreekt over – nu al – een fijne traditie. “De jaarmarkt op 8 augustus en het 11-juliconcert geven onze Wilrijkse zomer kleur. Dat doen de cinemastraten ook. Neem dus je stoel mee en geniet in je eigen straat of om de hoek van een spannende, ontroerende of grappige prent.”

De spits wordt afgebeten op 3 augustus met familiefilm ‘Peter en de draak’ in de Vaderlandstraat. De finale avond op 24 september staat ‘Rocketman’ (over het leven van Elton John) op het programma.

Het volledige overzicht van de tien cinemastraten vind je hier.

Film in Chillbar

Maar er is méér: ook de zomerbar Chillrijk.be in Park Steytelinck pakt uit met cinema. De Deense tragikomedie ‘Riders of Justice’ wordt op 16 augustus vertoond. Een week later, 23 augustus, zie je Nicolas Cage aan het wek in ‘Massive Talent’. Meer informatie staat op deze webpagina.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.