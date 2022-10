Filerijden op Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval ter hoogte van Viaduct Merksem

Merksem Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Viaduct Merksem richting Nederland: linkerrij­strook versperd

Op de Antwerpse Ring is een verkeersongeval gebeurd ter hoogte van Viaduct Merksem. De linkerrijstrook is daar versperd. Het is aanschuiven vanaf Antwerpen-Oost.

8 oktober