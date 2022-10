Filerijden door ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Berchem richting Gent

Antwerpen Lego of Nespresso-capsules zaten niet meer in de postpakket­jes, wel xtc en cocaïne: vrouw (36) veroor­deeld tot 5 jaar cel

De 36-jarige Chantal v.B. uit Rotterdam is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het versturen van drugs zoals XTC-tabletten of ketamine, verstopt in postpakketten met speelgoed of kaarten van Pokemon of Fifa. De vrouw dreef haar handeltje vanuit een gehuurd penthouse in Antwerpen.

10 oktober