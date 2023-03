File op E17 richting Antwerpen door ongeval ter hoogte van Antwerpen-West: rijbaan vrijgemaakt

Tunnel moet stoom onder de Schelde transporte­ren

Het publiek-private stoomnetwerk Ecluse, dat actief is op de Antwerpse linkeroever, heeft een plan om uit te breiden naar rechteroever met ‘Ecluse 2'. In de toekomst moet er stoom via een tunnel onder de Schelde worden getransporteerd. Wanneer de tunnel er komt, is niet duidelijk.