Fietsster (23) overleden aan verwondingen, nadat ze op Plantin- en Moretuslei in Antwerpen onder vrachtwagen belandde

TreinTram­Bus kwaad over inkorten tram 4 in Hoboken: “De Lijn moet sowieso meer pendelbus­sen inzetten”

De beslissing van De Lijn om tramlijn 4 vanaf 1 juli niet meer tot in het centrum van Hoboken te laten rijden, zet kwaad bloed bij TreinTramBus. “Vorig jaar werd tram 2 daar ook al afgeschaft. In plaats van een tram elke 5 minuten gaat men nu om het kwartier een pendelbus inzetten. Dat is onfatsoenlijk”, zegt Dirk Wiesé van de reizigersorganisatie.