Fietspad van de toekomst ligt in Antwerpse haven: evenveel plastic als in 2 miljoen koffiebekers en 650.000 petflessen

AntwerpenBij fietspaden denk je aan beton, asfalt of tegels, maar in de Antwerpse haven ligt er nu voor het eerst één waarin gerecycleerd plastic is verwerkt. Dinsdag werd de strook van 800 meter op de Zomerweg (rechteroever) ingereden. Het circulair fietspad is een Belgische primeur. Voordelen: het is slijtvaster en presteert beter bij regenval. Prijskaartje: om en bij 650.000 euro.

Port of Antwerp–Bruges ging in zee met twee bedrijven: het Nederlandse PlasticRoad en het Schotse MacRebur. De Nederlanders, die twee jaar geleden in Zwolle hun eerste circulaire fietspad voorstelden, legden een strook van 75 meter aan. De hoeveelheid gerecycleerd plastic komt overeen met zowat twee miljoen koffiebekers. Omdat er tot 300 liter water per vierkante meter kan worden gebufferd, sijpelt het water trager in. De piekafvoer wordt op die manier afgevlakt en gespreid.

Mengsel

MacRebur vervaardigde de overige 725 meter. Het bedrijf ontwikkelde een fietspad uit een mengsel van asfalt en plastic afval. Het plastic wordt verpletterd tot kleine pellets die zes procent van het bitumen (hoofdonderdeel van asfalt) vervangen. Bij de productie smelt het plastic tot een kleverige substantie, waardoor er geen microplastics achterblijven. Deze strook staat gelijk aan het hergebruik van 650.000 plastic flessen.

Klimaat

De haven van Antwerpen en Zeebrugge wil klimaatneutraal zijn tegen 2050. Het sluiten van kringlopen met een tweede ‘leven’ voor reststromen maakt daar deel van uit. “We zijn van plan om de techniek van MacRebur in te zetten voor verschillende fietspaden op rechter- en linkeroever én voor vrachtverkeer over de weg, maar de precieze locaties moeten we nog bepalen”, zegt Port of Antwerp-Bruges.

Havenschepen Annick de Ridder (N-VA) noemt het nieuwe fietspad een mooi voorbeeld van de innovatie en circulariteit die het Havenbedrijf hoog op de agenda zet. “Deze primeur voor ons land helpt ons slimme keuzes te maken voor de mobiliteit en bereikbaarheid van het havengebied.”

Netwerk

In de Antwerpse haven ligt vandaag een netwerk van ruim 200 kilometer fietspaden. Port of Antwerp-Bruges kondigde eerder al aan dat het de komende tien jaar 40 miljoen euro investeert in een betere fietsinfrastructuur.

Het Havenbedrijf kan tot 30 procent van de kosten recupereren via een Vlaams relanceplan.

Volledig scherm Een stukje fietspad van het Nederlandse bedrijf PlasticRoad, waardoor je goed ziet hoe het is opgebouwd. © Tessa Kraan

