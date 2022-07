Fietspad in Halewijnlaan op Linkeroever wordt heraangelegd

Antwerpen Bezielers van Camion openen fine dining restaurant Camionette op PAKT-si­te: “Alle puzzelstuk­jes vallen in elkaar”

We schreven er een tijdje geleden al over, maar nu is het ook eindelijk zover: Camille Dubois (30) en Boqion De Pooter (30) van het populaire vegan restaurant Camion openen op vrijdag 1 juli hun tweede vestiging - Camionette - op de PAKT-site. Camion zal voortaan worden verdergezet als een ontbijt- en lunchbar, terwijl je bij Camionette zowel ‘s middags als ‘s avonds terecht kan voor allerlei sharing gerechten of een glaasje natuurwijn in de bar. “Bij Camionette breken we met het beeld dat enkel traditioneel tafelen onder fine dining geplaatst kan worden.”

13:46