Fietsdief (44) gearresteerd nadat hij fiets wilde ‘ruilen’

ANTWERPEN Dana Montana start internatio­naal feestcon­cept LOVEGROOVE: “Want techno hoeft niet altijd zo serieus en donker te zijn”

Londen, Amsterdam, Brussel, maar eerst natuurlijk metropool Antwerpen. Deejay en producer Dana Montana komt met haar eigen reizend feestconcept en neemt in september de aftrap in thuishaven Antwerpen. “In de techno-wereld is alles vaak donker en serieus, met ‘LOVEGROOVE’ wil ik daar verandering in brengen.”

6 augustus