Fietsbus van Havenbedrijf rijdt niet meer door Liefkenshoektunnel: “Onbegrijpelijk, als je weet welke wegenwerken nog volgen”

Sylvie (36) begint na kankerbe­han­de­ling opnieuw te werken in Sint-Lievenscol­le­ge: “Ik ben zó graag hier op school, het was moeilijk om dat los te laten”

Het wordt een speciale 1 september voor Sylvie Kuijpers (36). Het is al sinds januari geleden dat de Antwerpse leerkracht de schoolpoorten van het Sint-Lievenscollege op de Amerikalei binnenstapte. Toen kreeg ze te horen dat ze baarmoederhalskanker had, waarna een lange behandeling volgde. Ondertussen is Sylvie hersteld en kan ze niet wachten om aan een nieuw schooljaar te beginnen. “Ik had het gevoel dat het leven voor iedereen verderging, maar ik mocht even niet meer meespelen.”