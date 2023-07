Fietsbus van havenbedrijf gaat volledig in vlammen op

De chauffeur hield halt tegenover het politiekantoor van de Noorderlaan. De brandweer - die wat verderop haar hoofdpost heeft - was onmiddellijk ter plaatse. Het vuur was evenwel zo hevig dat de achterkant van de bus, waar het motorblok zit, volledig uitbrandde. “Er was in eerste instantie verwarring omdat we bij de eerste communicatie dachten dat het ging om een Flixbus”, vertelt Marie De Clercq van de brandweerzone Antwerpen. “Het bleek evenwel een fietsbus te zijn. Zo’n lange, met een harmonicagedeelte in het midden.”