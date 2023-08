Fiets- en wandelbrug IJzerlaan in Merksem vanaf maandag vier weken afgesloten

“De gebruikte condooms lagen in de gang”: De Wever verzegelt apparte­ment waar buitenland­se sekswer­kers uitgebuit werden

Een appartement aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne blijkt voor de tweede keer in twee jaar tijd het decor te zijn van uitbuiting van buitenlandse sekswerkers. Dat laat de Stad Antwerpen weten. Het gaat om een woning op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Burgemeester De Wever (N-VA) besloot om de woning voor minstens twee maanden te verzegelen. De eigenaar kreeg in 2021 al eerder maatregelen opgelegd wegens vermoedens van mensenhandel.