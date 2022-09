Fernand Huts opent binnenkort in Antwerpen grootste CoBrA-depot ter wereld en pakt ook uit in de Verenigde Staten: “Onze overheid zou beter veel meer geld uittrekken voor cultuur”

Antwerpen Grootste ‘single unit parking’ van België geopend in Antwerpse haven

Aan de Antwerp Euroterminal (AET), een van de grootste terminals in de haven, is donderdag de grootste ‘single unit parking’ van België in gebruik genomen. De haventerminal is in handen van de Grimaldi Groep en is gespecialiseerd in diverse cargotypes.

