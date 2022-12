Fernand Huts laat 120 werknemers schitteren voor de lens van rockfotograaf Anton Corbijn: “Ode aan diversiteit bij Katoen Natie”

AntwerpenAnton Corbijn (67) is huisfotograaf van U2 en Depeche Mode en maakte iconische portretten van Nick Cave, The Rolling Stones en Joy Division. Ook als filmmaker gooide hij al hoge ogen. Het moet zijn dat er ook iets van een rocker schuilt in Fernand Huts: de baas van Katoen Natie gaf Corbijn carte blanche voor een ode aan de diversiteit in zijn bedrijf.

Op een steenworp van ‘zijn’ Boerentoren biedt Fernand Huts in de Handelsbeurs aan de Nederlandse rockfotograaf een adembenemend decor voor zijn werk. Eigenlijk valt de tentoonstelling uiteen in twee delen. Beneden eisen zo’n 120 werknemers van de meest diverse afkomst de hoofdrol op in ‘Katoen Natie – The People’. In de galerijen boven toont Anton Corbijn drie bijzondere reeksen in ‘Ikonen’: intrigerende zwart-witfoto’s van grafmonumenten, beeltenissen van Lenin in het Rusland van veertig jaar gelden en portretten waarbij Corbijn zichzelf afbeeldt naar overleden rockhelden als John Lennon, Kurt Cobain en Jimi Hendrix.

Quote Ik denk niet dat er een betere plek bestaat om Corbijn tentoon te stellen dan de Handels­beurs. Wij stuurden onze Oude Meesters naar Nederland, nu krijgen we een ‘Nieuwe Meester’ terug. Fernand Huts

“Ik denk niet dat er een betere plek bestaat om Corbijn tentoon te stellen dan de Handelsbeurs”, zo zei Fernand Huts vrijdag bij de perspreview. “Dit was in de 16de eeuw de belangrijkste plek van de wereld. Iedereen wou handel drijven met Antwerpen: Engelsen, Portugezen, Duitsers. Wij stuurden onze Oude Meesters naar Nederland, nu krijgen we een ‘Nieuwe Meester’ terug.”

Rock ‘n’ roll

Dat Huts en Corbijn elkaar vonden, is niet eens zo verrassend. Huts: “Het DNA van Katoen Natie bevat veel rock ‘n’ roll. We denken graag out of the box. We wilden iets doen rond diversiteit, want bij ons werken wel 120 nationaliteiten. Maar in plaats van zelf ons verhaal te vertellen, lieten we dat liever over aan iemand die zéér rock ‘n ‘ roll is én ook alles weet van diversiteit.”

En dus kreeg Corbijn carte blanche om een representatieve selectie van werknemers voor de lens te halen. Wie het hele verhaal achter de prachtige portretten wil weten, kan het bijhorende boek aanschaffen. Tim Van der Mensbrugghe zorgde voor de interviews. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Anton Corbijn bij de zelfportretten waarmee hij overleden rocklegendes zoals John Lennon eerde. © Klaas De Scheirder

U2 en Nirvana

Het blijft overigens fascinerend hoe Corbijn ondanks zijn strenge protestantse opvoeding in het dorpje Strijen op een Zuid-Hollands eiland – vader was dominee – toch al als tiener geobsedeerd raakte door de muziekwereld. Een beslissende stap was zijn verhuis naar Londen in 1979. Vanaf de jaren ’80 ging hij ook videoclips maken voor onder meer U2, Nirvana, Metallica, Nick Cave en Coldplay. Na de eeuwwisseling volgden films als ‘Control’ (over leven en dood van Joy Division-frontman Ian Curtis) en The American, met George Clooney in de hoofdrol.

De expo’s in de Handelsbeurs zijn te bezoeken van 17 december 2022 tot 16 april 2023. ‘Ikonen’ is open van woensdag tot zondag (11-18 u), maar er zijn enkele sluitingsdata (kerstdag, nieuwjaarsdag, 8 februari, 13-19 februari, 26 februari, 16 en 17 maart). ‘Katoen Natie – The People’ – gratis - is gesloten op 14, 18, 26 en 27 januari, 2 en 8 februari en 16, 17 en 19 maart. Voor ‘Ikonen’ betaal je online 10 euro, aan de kassa 12 euro.

LEES OOK:

Volledig scherm Uitgever Gautier Platteau, Anton Corbijn en Fernand Huts. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Chantal Bizimana, werkneemster Katoen Natie. © Anton Corbijn

Volledig scherm Moctar Lo, werknemer bij Katoen Natie. © Anton Corbijn

Volledig scherm Sory Kaba, werknemer van Katoen Natie. © Anton Corbijn

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.