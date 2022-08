Fernand Huts: “Begrijp niet wat er kon branden in lege Boerentoren”

AntwerpenEen korte, felle brand in de Boerentoren aan de Eiermarkt zorgde donderdagavond even voor zenuwachtigheid bij de Antwerpse brandweer. Na de zware brand op de UA-universiteit en de brand in kasteel Boekenberg in Deurne leek het er even op dat de hulpdiensten weer voor een moeilijke klus zouden komen te staan. “Na een half uur intensief blussen hadden wij de brand al onder controle”, zegt woordvoerder Kristof Geens van de Antwerpse brandweer.

Iets na 19 uur merkte een patrouille van de Antwerpse politie rook op aan de vierde verdieping van de Boerentoren. In enkele minuten tijd sloegen de vlammen naar buiten en zorgde voor een dikke, zwarte rookwolk in de buurt van de Eiermarkt, Groenplaats en Meir. De hulpdiensten rukten uit met veel materiaal zoals kraanwagens om op hoogte te kunnen blussen.

Kristof Geens van de Antwerpse brandweer: “Onze ploegen zijn vlot van start kunnen gaan met de bluswerken. De politie had een ruime perimeter rond de toren ingesteld. Al na drie kwartier kregen wij de melding van de mensen in de toren dat de bluswerken goed opschoten. Rond 20u15 was de brand volledig onder controle en kon het ventileren van het gebouw beginnen.”

“Kreeg filmpjes doorgestuurd”

De Boerentoren is twee jaar geleden van eigenaar veranderd. De toren was decennialang het Antwerpse hoofdkwartier van de KBC-bank. Veel kantoorruimte in de Boerentoren was overbodig geworden de jongste jaren en daardoor ging KBC op zoek naar een koper. Eén van de redenen voor de verkoop is dat de toren volledig moest worden gestript omdat hij vol asbest zit.

Volledig scherm Brand in de Boerentoren in Antwerpen © Tessa Kraan

Eind 2020 werd de Boerentoren verkocht aan havenbaas Fernand Huts van de Katoennatie Groep. Die was gisteravond in het buitenland.

Fernand Huts: “Ik ben op de hoogte gebracht door mensen die me ook beelden gestuurd hebben.Ik zou niet weten wat er vuur heeft gevat, want de toren is volledig leeg. Alle meubilair, chauffage-elementen, leidingen, airco,... dat is allemaal al weg. Het is ook de Monumentengroep die een contract voor enkele jaren heeft om de toren te strippen en dan aan mij af te leveren. Hoe ver dat strippen staat, kan ik van hieruit niet zeggen. Wat de brand betreft: volgens de eerst berichten zou het niet al te erg zijn Ik hoop dus dat de schade zal meevallen.”

Volledig scherm Eind 2020 werd de Boerentoren verkocht aan havenbaas Fernand Huts van de Katoennatie Groep. © Photo News

Hij kreeg later op de avond gelijk. De schade bleef beperkt tot de vierde verdieping. Even was er nog wel ongerustheid of bij de korte, felle brand er asbest was vrijgekomen.

Kristof Geens van de Antwerse brandweer: “De verdieping waar de brand plaatsvond, daar waren asbestwerken al voorbij. Dus bij de brand is volgens ons geen groot gevaar geweest voor het vrijkomen van asbest. Wij hebben nadien alle ruimtes uitvoerig geventileerd. De oorzaak van de brand blijft nog onduidelijk.”

Cultuurtoren

Fernand Huts heeft de renovatie van de Boerentoren toevertrouwd aan de Monument Groep, gespecialiseerd in onderhoud en renovatie van beschermde gebouwen. De aannemer heeft drie jaar tijd om het gebouw klaar te maken voor herinrichting. Fernand Huts wil de toren nadien inrichten als cultuurtoren Naast winkels, horeca, kantoren en woningen is er ook ruimte voor tentoonstellingen, een filmzaal en een boekhandel.

De Boerentoren werd in 1930 gebouwd als toegangspoort voor de Wereldtentoonstelling in Antwerpen. De bouwwerken werden echter pas in 1932 beëindigd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.