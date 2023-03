‘Feestje’ stilgelegd in op parking Hobokense Polder

Verbinding waar Antwerpe­naar al zó lang op wacht komt in zicht: fiets- en wandelbrug over Schelde wordt volgend jaar aanbesteed

Er wordt al jaren over gepalaverd, maar nu komt er écht schot in de plannen voor een fiets- en wandelbrug over de Schelde in Antwerpen. En snel: de stad wil het project volgend jaar al aanbesteden. Hoeveel kost de brug waar de Antwerpenaar al zó lang op wacht? Waar komt ze precies? En vooral: wanneer?