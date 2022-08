Feathers Events en vzw Meir tekenen present op Antwerp Pride: “Voorbijgangers getrakteerd op streepje muziek”

Ze hadden er een opblaasbare regenboogtent gezet met daarnaast enkele ligstoelen en een loungeterras. “Mooi zomers alles in het thema van de regenboog”, knipoogt Guy Pluym. “Dj QUIVR gekend in de scene, trakteerde de voorbijgangers en iedereen die wilde op een streepje muziek. Iedereen die wilde mocht ook blijven hangen. We zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen. We vinden het zelf belangrijk dat iedereen zich goed kan voelen in zijn/haar vel in onze mooie stad Antwerpen en uiteraard ver daarbuiten. Het is een mooi feest geworden met de nodige toeters, pluimen en glitters.”