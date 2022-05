Familierechtbank in Antwerpen wil strijd in familiale conflicten verminderen

AntwerpenDe familierechtbank in Antwerpen wil familiale conflicten op een andere manier oplossen. Een pleitzitting, waarbij ouders lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, wakkert de strijdlust alleen maar aan en daar zijn de kinderen vaak de dupe van. De voorzitter van de rechtbank en de stafhouder van de balie van advocaten hebben nu een charter ondertekend waarin ze zich engageren om via participatie op zoek te gaan naar duurzame oplossingen, oftewel: praten boven pleiten.

Kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan en in een juridische procedure verwikkeld raken, voelen zich vaak gewrongen. “Ze zijn loyaal naar beide ouders toe, willen niemand teleurstellen en worden heen en weer geslingerd in de ouderlijke conflicten. Ouders beseffen vaak niet wat voor een gigantische impact dat op hen heeft. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze kinderen even zwaar getraumatiseerd kunnen zijn als kinderen die het slachtoffer worden van fysiek geweld”, zegt ­familierechter ­Annelies Laureyssens.

Het enige wat deze kinderen nodig hebben, is dat de strijd stopt. Ouders zijn er vaak van overtuigd dat een vonnis in hun voordeel daar een einde aan zal maken, maar de realiteit is helemaal anders. Door ouders op een pleitzitting tegenover elkaar te zetten, wordt de strijdlust alleen maar aangewakkerd en het oordeel van de rechter wordt soms moeilijk aanvaard.

Andere aanpak

De familierechtbank wil voor een andere aanpak gaan: pleiten moet in familiale zaken de uitzondering worden en niet de regel. Begin dit jaar werden daarom familiale opvolgkamers opgericht, waarin familierechters ouderparen opvolgen die samen tot een oplossing proberen te komen met de hulp van hun advocaten, een bemiddelaar of met een professionele hulpverlener. Ook de reeds bestaande kamers voor minnelijke schikking zijn de belichaming van die andere aanpak.

“Van alle zaken die sinds januari op een inleidingszitting zijn gekomen, is 19 procent naar een pleitzitting gegaan. Dat betekent dat in het merendeel van de zaken voor een andere aanpak werd gekozen en dat stemt mij zeer hoopvol”, zegt Annelies Laureyssens. Ook de Antwerpse balie zet zijn schouders mee onder dit verhaal en engageert zich om conflictverlagend te werken.

Participatiemodel

“We willen in familiezaken het strijdmodel verlaten en evolueren naar een participatiemodel, waarbij ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hierbij geholpen worden om samen een oplossing te vinden vanuit het belang van de kinderen”, zegt Bart Willocx, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Dit belangrijke principe werd verankerd in een charter dat hij samen met Johan Du Mongh, stafhouder van de Antwerpse balie van advocaten, in het justitiepaleis ondertekende.