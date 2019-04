Familie van vermoorde jongen (9) bij azc in België werd afgeperst

Frank Geudens (sp.a) is na 37 jaar provincie­raad Commandeur in Leopoldsor­de

19:07 Voormalig gedeputeerde van de provincie Frank Geudens (sp.a) ontving donderdag in het provinciehuis het ereteken van Commandeur in de Leopoldsorde. Van 1981 tot 2018 zetelde hij zonder onderbreking in de provincieraad. Niemand doet beter. Rony Cuyt (sp.a) mag zich voortaan Officier noemen, Inga Verhaert (sp.a) en Patrick Feyaerts (Open Vld) zijn ridder in de Leopoldsorde.