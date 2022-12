Faillissement van organisator achter Jazz Middelheim ruikt steeds harder naar wanbeheer, schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) reageert: “We keken sinds begin 2022 met vergrootglas naar facturen”

AntwerpenDe stad Antwerpen hoopt nog op een doorstart voor Jazz Middelheim. Schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) beklemtoonde dat maandag op Radio 1. Intussen weerklinkt steeds luider de beschuldiging dat er financieel wanbeheer was bij de organisatie Jazz en Muziek, de vzw achter Jazz Middelheim. “Sinds begin dit jaar keken we met een vergrootglas naar de facturen”, zegt Ait Daoud.

Het is zeer de vraag of Jazz Middelheim en Gent Jazz nog plaatsvinden. Jazz en Muziek, de organisatie achter de twee gesmaakte festivals, vroeg vorige dinsdag het faillissement aan. In Antwerpen bestaat het festival al 53 jaar. Heel wat muziekliefhebbers reageerden bedroefd of ontzet op het nieuws.

“Geregeerd als despoot”

De voorbije dagen wezen ingewijden onder meer de vroegere manager Bertrand Flamang met de vinger. Vrijwilligers en freelancers die met Flamang samenwerkten, klaagden al langer over een financiële malaise. “Het was soms meer dan een jaar wachten tot er werd betaald voor opdrachten”, klonk het zaterdag in Het Laatste Nieuws, regio Gent. “Dat heeft vele startende ondernemers de kop gekost.”

Zo ging er veel geld naar dure etentjes om grote sponsors binnen te halen. Flamang zou volgens medewerkers hebben geregeerd als een despoot.

Volgens de krant De Morgen factureerde Flamang in het coronajaar 2020 – toen het festval werd afgelast – nog voor 165.000 euro. Voor een week New York in 2015 bracht hij 12.000 euro in.

Quote We hebben de facturen onder een vergroot­glas gelegd. Gevolg daarvan was dat we de jaarlijkse subsidie van de stad – 250.000 euro – enkel voor 2022 toekenden in plaats van voor elk van de volgende drie jaren. Nabilla Ait Daoud (N-VA), Antwerps schepen van Cultuur

De schuldenberg groeide aan tot meer dan 3 miljoen euro, tot een bankroet onontkoombaar was. Gent rook onraad en liet de vzw van Flamang al in 2020 doorlichten. In Antwerpen kwam zo’n audit er niet. Maar begin 2022 gingen de alarmbellen er wel af. Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) zei daar maandag op Radio 1 meer over: “De knipperlichten gingen branden vanuit de inspectie Financiën en onze administratie Cultuur. We hebben de facturen onder een vergrootglas gelegd. Gevolg daarvan was dat we de jaarlijkse subsidie van de stad – 250.000 euro – enkel voor 2022 toekenden in plaats van voor elk van de volgende drie jaren. En we eisen facturen en betalingsbewijzen voor alles.”

“Geen weet van misbruik”

Ait Daoud beklemtoont dat ze geen weet had van misbruik van subsidies. “We hebben alles van nabij opgevolgd zodra de knipperlichten brandden. Ik zou die vraag ook aan de VRT kunnen stellen, als licentiehouder van de festivals.” Ze wijst er ook op dat ze bij de trip van Flamang naar New York in 2015 helemaal geen schepen van Cultuur was (dat was toen CD&V’er Philip Heylen, red.).

De N-VA-schepen gelooft ook in een doorstart. “We zijn bereid daaraan mee te werken. Een faillissement betekent nog niet dat het doek voor dat iconisch festival valt.”

Op de vraag of de stad eventueel méér geld wil toestoppen aan het festival, blijft ze bewust op de vlakte. “Ik kan daar niets over zeggen. U weet in welke situatie we zitten.” Een duidelijke hint naar de fel gecontesteerde besparingen in de culturele sector.

