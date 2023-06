Expo met echte mensenlichamen Bodies opent morgen in Handelsbeurs

verkeersinfo 40 minuten aanschui­ven op Antwerpse ring richting Nederland door ongeval in Berchem

Op de Antwerpse ring richting Nederland is deze voormiddag een ongeval gebeurd in Berchem. Er zijn daardoor twee rijstroken versperd. Het is moment 40 minuten aanschuiven van de Kennedytunnel tot in Berchem.