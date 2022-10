Expo met ‘designer bunnies’ met onder andere Fred Bervoets en Nadia Naveau: “Ook de Britse illustrator van Metallica nam een beeldje onder handen”

ANTWERPEN“Dit is geen speelgoed.” Of hoe je de kunstvorm ‘designer toys’ niet letterlijk hoeft te nemen. De hele maand oktober stelt Antwerps kunstenaar Sam Pauwels (47) zijn zogenoemde ‘designer bunnies’ voor in galerie Art Partout. Hij gaf dertig blanco konijnenbeeldjes - én carte blanche - aan evenveel kunstenaars uit binnen- en buitenland en nu heeft hij ze eindelijk terug gekregen. “Het beeldje van een ijzersmid is helemaal zwartgeblakerd teruggekomen.”

Een kruisbestuiving tussen Japanse striptekeningen en Amerikaanse hiphop-artiesten. Of op welke gekke manier de kunstvorm ‘designer toys’ eind jaren negentig ontstond. Hiphoppers van over de hele wereld begonnen poppetjes van zichzelf uit te brengen - een soort actiefiguren, maar niet om mee te spelen -, zo ook poppetjes van Gorillaz rond de Britse muzikant Damon Albarn. Het betekende de start van een stroming waar kunstenaars en designers over de hele wereld zich aan waagden. Tot vandaag.

Zo ook in Antwerpen, waar kunstenaar Sam Pauwels (47) al een dikke zeven jaar bezig is met zijn reeks konijnenbeeldjes. “Waarom konijnen? Simpelweg omdat ik dat de meest interessante vorm vindt die beschikbaar is bij de fabrikant”, grinnikt Sam. “Die blanco beeldjes uit vinyl, geef ik aan bevriende kunstenaars of persoonlijke helden uit binnen- en buitenland om hun eigen ding mee te doen.”

Verbrand

“Velen daarvan komen uit de graffiti- en streetart-wereld, maar evengoed schilders, beeldhouwers, tekenaars, fotografen, designers, en zelfs ijzersmeden. Ik vind het fantastisch om te zien hoe al die kunstenaars met de beeldjes omgaan. De enige vereisten zijn dat ik het beeldje terugkrijg en dat de hand van de designer er duidelijk in te zien is. Zo is het beeldje van het duo Kristo & Kristo helemaal verbrand en zwartgeblakerd teruggekomen”, lacht hij.

Belgische douane

Maar niet elk beeldje kwam op de juiste manier terug. “Ik had één van mijn konijnen aan een Australische illustratrice gegeven maar ze heeft het na vier jaar teruggestuurd omdat ze er niet aan toe was gekomen. Maar de douane in Brussel hield het pakket tegen, scheurde het beeldje uit elkaar om te zien of er geen smokkelwaar in zat en kleefde het amateuristisch terug aan elkaar. Dat pakket ziet er zo grappig uit, dat het een deel van de expo is geworden”, knipoogt de kunstenaar.

Sam heeft een indrukwekkende lijst van dertig kunstenaars en designers kunnen overtuigen mee te werken aan het project. “Zo heb ik met een heel klein hartje de Amerikaanse artiest Joshua Davis aangesproken op een beurs in Barcelona”, herbeleeft Sam. “Hij wordt gezien als de uitvinder van ‘creative coding’, of hoe je met computercode grafisch werk kan creëren. Ik vind het een enorme eer dat hij één van de konijnen onder handen heeft genomen.”

Star Wars en Metallica

Ook de Amerikaanse illustratice Simoneone, de Britse Tina Touli, de Duitse Sebastian Haslauer, de Britse letterkunstenaar Rob Draper en de Britse tekenaar Dan Mumford pronken op de line-up van de expo. Die laatste ontwierp onder andere posters voor Star Wars en Stranger Things en platenhozen voor Metallica.

De Muze en De Zwarte Panter

Als zoon van wijlen kunstenaar Tone Pauwels is Sam ook kind aan huis bij de kliek van jazzcafé De Muze en de bekende Antwerpse galerie De Zwarte Panter. Zo kwam er een designer bunny in de handen van schilder Fred Bervoets, zijn poulain Nick Andrews en Larsen Bervoets, verre familie van. “Naast Bervoets en Andrews zie ik beeldhouwer Nadia Naveau ook als één van de ‘headliners’ op deze expo”, zegt Sam. “Bovendien stellen alle kunstenaars ook hun eigen werk tentoon, naast het beeldje dat ze voor mij hebben bewerkt.”

Ook graffiti- en streetart-kunstenaars Dzia - die zeven jaar geleden het allereerste konijntje van Sam kreeg -, Gijs Vanhee, Joachim Lambrecht en Smok stellen tentoon. Net zoals Katleen Binck, William Ludwig Lutgens, Knack-illustrator Serge Baeken, Bert Lezy, Idris Sevenans, Eltipo, Kevin Cuyt, Werner De Vos, Studio Kri Kri, Nienke Baeckelandt, Jolijn Baeckelandt, Nicolas Bal, Annik Rachel Klaes en fotograaf Zena Van Den Block.

De expo ‘Exactly How Deep Is The Rabbit Hole?’ van Sam Pauwels loopt nog tot en met 30 oktober in galerie Art Partout op het Eilandje. Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur.

