Explosie in Van Breestraat schrikt buurtbewoners op

Antwerpen Woning­brand in Sterlinger­straat schrikt Borgerhout op

In de Sterlingerstraat in Borgerhout heeft maandagavond een brand gewoed in een woning. Die zorgde voor een dikke rookpluim die tot ver boven de gebouwen zichtbaar was en voor wat opschudding zorgde. De brandweer kreeg het vuur gelukkig snel onder controle en met de hulp van een politiepatrouille konden de bewoners tijdig geëvacueerd worden.

11 oktober