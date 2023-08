Experte jeugdcriminaliteit over beelden van gewelddadige meisjesbende op het Kiel: “Dit kan leiden tot wanhoopsdaden”

De hype gaat niet liggen: Hell-mut Lotti goes Metal nu ook naar Antwerpse Stads­schouw­burg

Helmut Lotti had net zoals de rest van de wereld wellicht zelf ook nooit gedacht dat zijn Iron Maiden-cover op Radio Willy zo veel stof zou doen opwaaien. Na zijn stunt op Graspop - en afgelopen weekend ook op metalfestival Alcatraz - verkoopt hij de ene show na de andere uit in Vlaanderen, Brussel en Nederland. Na twee uitverkochte shows in OLT Rivierenhof, komt er nu een derde Antwerpse voorstelling: begin volgend jaar staat Lotti in metalformatie in de Stadsschouwburg.